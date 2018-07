London (AFP) Nach der französischen Feststellung eines Chemiewaffeneinsatzes durch die syrische Führung hat Großbritannien eine sofortige Untersuchung der Vereinten Nationen in dem Land gefordert. Die UNO brauche "vollständigen und ungehinderten" Zugang, verlangte der britische Außenminister William Hague am Dienstag in London. "Das Ausmaß der Grausamkeiten", die in Syrien geschähen, werde "immer klarer".

