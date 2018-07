Stockholm (dpa) - Auch für eine Prinzessin kurz vor ihrer Traumhochzeit drückt Schwedens Verkehrspolizei kein Auge zu.

Vor ihrer Trauung mit dem US-Finanzmanager Christopher O'Neill an diesem Samstag hat Prinzessin Madeleine für die unzulässige Nutzung einer Busfahrbahn einen Strafzettel über 1000 Kronen in Empfang genommen. Wie die Online-Ausgabe von "Aftonbladet" am Mittwoch berichtete, wurde die 30-Jährige am Vortag von einem Kontrollposten in der Nähe des Schlosses gestoppt.

Nach dem Medienbericht berief sich Madeleine auf die Immunität vor jeder Strafverfolgung der Königsfamilie, konnte die Ordnungshüter aber damit nicht erweichen. Diese Immunität gelte nur für Madeleines Vater, König Carl XVI. Gustaf, teilte ein Sprecher mit. Der Hof wollte den Vorfall zunächst nicht kommentieren. Am Wochenende will Madeleine dann nach dem Ja-Wort in der Schlosskirche statt im Auto in einer Pferdekutsche mit ihrem Angetrauten durch die Stockholmer Innenstadt fahren.