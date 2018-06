Washington (dpa) - Wechsel im Weißen Haus: US-Präsident Barack Obama will die bisherige UN-Botschafterin Susan Rice (48) zur neuen nationalen Sicherheitsberaterin ernennen. Das berichteten US-Medien am Mittwoch unter Berufung auf einen Regierungsvertreter.

Rice hatte seit längerem als Favoritin auf die Nachfolge von Thomas Donilon gegolten. Rice würde damit zu einem der wichtigsten außenpolitischen Berater von Obama aufsteigen. Sie gilt als Befürworterin von sogenannten humanitären Interventionen im Ausland, um massive Menschenrechtsverletzungen oder Völkermord wie im afrikanischen Ruanda Mitte der 1990er Jahre zu verhindern.

Die Demokratin hatte zu Jahresbeginn auf den Posten des Außenministers verzichten müssen. Sie galt zwar als eindeutige Favoritin Obamas, doch nach massiver Kritik von Republikanern gab sie ihre Ambitionen auf den Posten auf. Die Opposition warf ihr vor, nach dem blutigen Terrorangriff auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi die Öffentlichkeit zunächst falsch informiert und den Terrorakt heruntergespielt zu haben. Damals waren vier US-Bürger, darunter der Botschafter in Libyen, ums Leben gekommen. Den Job des Außenministers bekam John Kerry.

Den Posten des Sicherheitsberaters kann Obama ohne Zustimmung des Senats besetzen. Rice soll ihren Vorgänger Donilon nach den Medienberichten Anfang Juli ablösen, wenn Obama von seinen Reisen nach Europa und Asien zurückgekehrt ist.

Rice unterstützte auch den Militäreinsatz in Libyen zum Sturz von Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi. Nach Spekulationen in Washington könnte Rice bei Obama für ein deutlich aktiveres Handeln der USA in der Syrienkrise werben.

Als Nachfolgerin von Rice bei den Vereinten Nationen wurde die frühere Beraterin des Weißen Hauses in Menschenrechtsfragen, Samantha Power, gehandelt. Nach Medienberichten will Obama die Entscheidungen noch am Mittwoch bekanntgeben.

