Ljubljana (AFP) Sloweniens Ex-Regierungschef Janez Jansa ist wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit einem Rüstungsgeschäft zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Ljubljana verhängte am Mittwoch zudem am Mittwoch ein Bußgeld in Höhe von 37.000 Euro. Jansa wurde für schuldig befunden, beim Kauf gepanzerter Fahrzeuge aus Finnland Bestechungsgeld oder in Aussicht gestelltes Bestechungsgeld akzeptiert zu haben. Der konservative Politiker hatte das Verfahren schon vor dem Urteilsspruch als "politischen Prozess" bezeichnet und angekündigt, im Falle einer Verurteilung in Berufung zu gehen.

