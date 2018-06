Madrid (AFP) Spanische und italienische Polizisten haben nach Angaben aus Madrid einen Mafia-Clan ausgehoben und 99 Mitglieder festgenommen. "Wir können sagen, dass die Struktur des Clans in Spanien mit dieser Aktion praktisch zerschlagen wurde", sagte der spanische Innenminister Jorge Fernández Díaz am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Madrid. 30 Menschen seien in den spanischen Regionen der Atlantik- und der Mittelmeerküste festgenommen worden. Weitere 69 Verdächtige wurden demnach rund um das süditalienische Neapel gefasst.

