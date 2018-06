Köln (SID) - Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink will nach überstandener Oberschenkelverletzung mit seinem neuen Partner Sebastian Fuchs am zweiten Supercup-Turnier am Wochenende in Münster teilnehmen. Dies sagte Brink dem SID im Sport- und Olympiamuseum in Köln, wo er am Mittwoch gemeinsam mit seinem "Gold"-Partner Jonas Reckermann die Trikots sowie Original-Sand vom Londoner Center Court als Ausstellungsstücke übergab. "Münster ist meine Geburtsstadt. Da will ich unbedingt dabei sein", sagte Brink, der wegen einer "fiesen Entzündung im Oberschenkelbereich" auf das Supercup-Turnier in der vergangenenen Woche in Hamburg verzichten musste.