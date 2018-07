Berlin (SID) - Wasserball-Bundestrainer Nebojsa Novoselac geht mit einem stark verjüngten Aufgebot in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Barcelona (22. Juli bis 3. August). Der 38 Jahre alte Berliner verzichtet auf Team-Kapitän Marc Politze (35) und Torhüter-Legende Alexander Tchigir (44, beide Spandau 04 Berlin).

"Nach intensiven Gesprächen mit beiden Spielern habe ich mich entschieden, mit Perspektive auf die Olympischen Spiele in Rio 2016 schon bei dieser WM vermehrt auf die junge Generation zu setzen", sagte Novoselac.

Zuvor hatten bereits die erfahrenen Centerverteidiger Fabian Schroedter (30, Spandau) und Florian Naroska (31, SV Cannstatt) ihre Teilnahme an der WM-Vorbereitung abgesagt. Auch der Einsatz von Tobias Kreuzmann (31) vom neuen deutschen Meister ASC Duisburg, der kurz vor seinem Diplom im Bereich Wirtschaft steht, ist aufgrund seiner ungeklärten beruflichen Perspektive noch nicht sicher. Dafür feiert der erst 18-jährige Vincent Hebisch (Spandau) sein Debüt.

Die WM-Vorbereitung beginnt für das deutsche Team am Donnerstag mit einem sechstägigen Trainingslager in Hannover. Im Anschluss daran reist die Mannschaft vom 13. bis 22. Juni nach Rijeka, wo am 14. ein erstes Testspiel gegen Olympiasieger Kroatien auf dem Programm steht.