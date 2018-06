Berlin (SID) - Europameisterin Jenny Mensing hat ihren Start bei der Schwimm-WM in Barcelona (19. Juli bis 4. August) abgesagt. Die 27-Jährige aus Wiesbaden konnte aus gesundheitlichen Gründen seit den deutschen Meisterschaften Ende April in Berlin nicht mehr regelmäßig trainieren. "Jenny war die letzten vier Wochen gar nicht mehr im Wasser. Unter diesen Umständen macht es keinen Sinn, die WM in Barcelona zu schwimmen", sagte Schwimm-Bundestrainer Henning Lambertz.

Rückenschwimmerin Mensing hatte bei der DM über 100 m Rücken ihren 21. nationalen Titel gewonnen, war jedoch von der erst 16 Jahre alten Berlinerin Selina Hocke (Meisterin über 50 und 200 m Rücken) klar in den Schatten gestellt worden. Vor Mensing hatten bereits Weltrekordler Paul Biedermann (Halle/Saale) und Vize-Europameisterin Silke Lippok (Hamburg) wegen Trainingsrückstandes ihren WM-Startverzicht erklärt.

Ohne dieses Trio geht das Nationalteam in die heiße WM-Vorbereitung. Am kommenden Wochenende starten Britta Steffen und Co. bei einem Meeting in Monaco, das genau wie Barcelona (11. und 12. Juni) und Canet (15. und 16. Juni) zur Mare Nostrum Tour zählt. Auch dort werden die DSV-Athleten am Start sein und ihre Form überprüfen.