Damaskus (AFP) Nach ihrem Sieg in der Stadt Kusseir hat die syrische Armee angekündigt, die Rebellen im gesamten Land zu "vernichten". Nach "aufeinanderfolgenden Fortschritten im Krieg gegen organisierte Terroristen" würden die Streitkräfte nun gegen Aufständische "in allen Ecken Syriens" vorgehen, teilte die Armee am Mittwoch laut der amtlichen Nachrichtenagentur SANA mit. Zur Lage in Kusseir hieß es, syrische Regierungssoldaten seien "nach einer Reihe heikler Operationen" seit dem Morgengrauen dabei, "die Stadt zu sichern und zu säubern".

