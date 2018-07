Paris (SID) - Titelverteidiger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 4) steht im Halbfinale der French Open in Paris. Der siebenmalige Champion setzte sich gegen den an Position neun gesetzten Schweizer Stanislas Wawrinka ohne Probleme 6:2, 6:3, 6:1 durch und trifft am Freitag in der Neuauflage des Endspiels 2012 auf Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1). Im zehnten Duell mit Wawrinka blieb Nadal erneut ohne Satzverlust.

"Ich spiele gegen den besten Spieler der Welt. Ich muss meinen Rhythmus finden und mein bestes Tennis spielen, um eine Chance zu haben", sagte Nadal, der das letzte Aufeinandertreffen mit Djokovic auf Sand im Finale von Monte Carlo verloren hatte: "Jedes Match hat seine eigene Geschichte. Wir sind hier in Roland Garros, das ist etwas anderes als Monte Carlo."

Nach dem etwas holprigen Auftakt ins Turnier, als Nadal unter anderem einen Satz gegen den Deggendorfer Daniel Brands abgegeben hatte, sieht er sich nun auf dem Weg zur Topform: "Ich habe drei Spiele in Folge ohne Satzverlust gewonnen, in den letzten beiden Matches habe ich nur einmal meinen Aufschlag abgegeben. Das sind positive Zahlen. Heute war ohne Zweifel mein bestes Spiel im Turnier."

Sollte Nadal am Sonntag den French-Open-Titel gewinnen, wäre er der erste Spieler in der Geschichte des Tennis, der bei einem Grand Slam achtmal triumphiert hätte. Bei acht Teilnahmen in Roland Garros hat der 27-Jährige bislang erst ein Spiel verloren, im Viertelfinale 2009 gegen den Schweden Robin Söderling.