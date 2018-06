Ankara (AFP) - (AFP) Der türkische Außenminister Ahmet Davutoglu hat Kritik der USA am Vorgehen gegen die jüngsten Massenproteste zurückgewiesen. Davutoglu habe dazu US-Außenminister John Kerry angerufen, sagte ein Mitarbeiter des Ministeriums in Ankara am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Die Türkei ist keine Demokratie zweiter Klasse", sagte Davutoglu demnach am Dienstagabend.

