Istanbul (AFP) Einen Tag nach der Entschuldigung der türkischen Regierung für überzogene Gewalt gegenüber Demonstranten haben deren Vertreter personelle Konsequenzen gefordert. "Die Polizeichefs, die den Gewalteinsatz angeordnet haben, müssen entlassen werden", sagte Eyüp Mumcu, ein Sprecher der Protestierenden, nach einem Treffen mit Vize-Regierungschef Bülent Arinç am Mittwoch in Ankara. Arinç hatte sich am Dienstag überraschend bei den verletzten Demonstranten entschuldigt.

