Istanbul (AFP) Am sechsten Tag in Folge hat die türkische Polizei in der Nacht zum Mittwoch wieder Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten eingesetzt. Beamte gingen in Istanbul und der Hauptstadt Ankara gegen jeweils hunderte Protestierende vor, die sich in Richtung der Büros von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan bewegten, wie Medien und ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Demnach ignorierten die Demonstranten Aufrufe, die Kundgebungen aufzulösen. In Istanbul demonstrierten zudem wieder tausende Menschen auf dem Taksim-Platz.

