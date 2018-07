Offenbach (dpa) - Am Donnerstag ist es heiter bis wolkig und meist trocken. Lediglich südlich der Donau und im östlichen Bergland kommt zum Nachmittag hin stärkere Quellbewölkung auf, aus der sich einzelne Schauer und Gewitter entwickeln können.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst in Offenbach zwischen 20 Grad in der Uckermark und 26 Grad am Rhein, an der See und im östlichen Bergland werden nur Werte um 18 Grad erreicht. Der Wind weht außerhalb von Schauern und Gewittern überwiegend schwach aus nordöstlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag lassen Schauer und Gewitter rasch nach, dann ist es überwiegend leicht bewölkt, gebietsweise auch klar. Die Luft kühlt sich auf Tiefstwerte zwischen 12 und 5 Grad ab, wobei es im Westen am wärmsten und im Nordosten am kältesten ist.