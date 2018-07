Libreville (AFP) Die Zentralafrikanische Republik will angesichts angestrebter Reformen im Edelsteinsektor den Handel mit Diamanten vorläufig aussetzen. Er wolle "kein weiteres Gerede über Konfliktdiamanten in Zentralafrika", sagte Staatschef Michel Djotodia am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Daher werde es "ein Moratorium für die Förderung und den Verkauf von Diamanten geben, um eine genaue Prüfung vornehmen zu können".

