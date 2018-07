Berlin (AFP) Mehr als jedem vierten Krankenhaus in Deutschland droht die Pleite. 13 Prozent der deutschen Kliniken sahen sich 2011 einer erhöhten Insolvenzgefahr ausgesetzt, weitere 14 Prozent galten als leicht gefährdet, wie aus dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten neuen Krankenhaus Rating Report des Rheinisch-Westfälisches Instituts für Wirtschaftsforschung hervorgeht. 2010 seien noch weniger als zehn Prozent der Häuser akut gefährdet gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.