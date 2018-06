Paris (AFP) Nach der tödlichen Skinhead-Attacke auf einen linken Antifa-Aktivisten in Paris sind tausende Franzosen auf die Straße gegangen. In Paris und mehreren weiteren Städten demonstrierten am Donnerstagabend nach Polizeiangaben etwa 15.000 Menschen.

