Petach Tikva (dpa) - Die deutschen U 21-Junioren haben den EM-Auftakt verpatzt und müssen schon um den Einzug ins Halbfinale bangen. Die DFB-Elf unterlag am Donnerstag in Petach Tikva Mitfavorit Niederlande mit 2:3 (0:2) und kassierte damit die erste Pflichtspielniederlage seit fast drei Jahren.

Vor 7664 Zuschauern im HaMoshava Stadion erzielten Adam Maher (24.), Georginio Wijnaldum (38.) und Lerooy Fer (90.) die Treffer für "Jong Oranje". Sebastian Rudy (47./Foulelfmeter) und Lewis Holtby (81.) trafen für das deutsche Team, das nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit dicht vor einem verdienten Teilerfolg stand.

"Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein, wie sie in der zweiten Halbzeit gefightet hat. Schade, dass wir verloren haben, aber wir müssen das Positive mitnehmen. Wir müssen die Fehler beheben, da hilft jetzt kein Jammern", sagte Kapitän Holtby dem TV-Sender "Kabel1". Zuvor hatte Spanien sein Auftaktspiel in der Gruppe B gegen Russland mit 1:0 (0:0) gewonnen. Der Titelverteidiger ist am Sonntag nächster Gegner der DFB-Auswahl.

"Wir haben schwer in die erste Halbzeit gefunden, weil wir zu unbeweglich waren. So wie in der zweiten Halbzeit, so stellen wir uns das vor", sagte DFB-Coach Rainer Adrion, der Torhüter Bernd Leno keine Mitschuld an der Auftaktniederlage geben wollte, obwohl der Leverkusener Schlussmann bei den Gegentoren nicht gut aussah.

Adrions Team trat mit einer völlig neu formierten Abwehrreihe an, in der Matthias Ginter sein Debüt in der U 21 feierte. Sein Freiburger Kollege Oliver Sorg verteidigte auf der rechten Seite, Gladbachs Tony Jantschke links.

Die deutsche Verteidigungsreihe stand auch von Beginn an unter Druck. Marco van Ginkel vergab die große Chance zum Führungstreffer für Oranje (7.). Torhüter Leno konnte sich erstmals auszeichnen und stand bei den schnell über die Flügel vorgetragenen Angriffen des zweimaligen Europameisters häufiger im Blickpunkt.

Bei einem Schuss von Maher aus halblinker Position musste der Leverkusener Schlussmann in der 24. Minute allerdings passen und kassierte den ersten Gegentreffer. Noch vor der Pause wurde Leno durch Wijnaldum das zweite Mal bezwungen und gab auch bei diesem Gegentreffer nicht die beste Figur ab.

Die deutsche Elf hatte bis dahin keine gefährliche Offensivaktion und fand gegen die spielstarken Niederländer überhaupt keine Mittel. Kurios: Der Gladbacher Patrick Herrmann wurde in der 21. Minute in aussichtsreicher Position von Schiedsrichter Ivan Bebek versehentlich umgestoßen.

Erst ein von Rudy verwandelter Strafstoß unmittelbar nach der Pause brachte die deutsche Mannschaft wieder ins Spiel. Mit Kevin Volland und Christian Clemens als neuen Offensivkräften gelang dem Team im Angriff wesentlich mehr als zuvor. Kapitän Holtby (61.) und Volland (64.) vergaben gute Gelegenheiten zum 2:2, ehe Holtby doch noch der Ausgleich (81.) gelang. In der Schlussminute zerstörte Fer die Hoffnung auf einen Punktgewinn und traf zum Sieg für die Niederländer.