Stockholm (dpa) - Zwei Tage vor der Hochzeit von Prinzessin Madeleine mit dem US-Investmentbanker Chris O'Neill hat die schwedische Königsfamilie schon mal Winken und Lachen vor Schaulustigen geübt.

Im Mittelpunkt stand am Donnerstag bei den Feiern zum Nationalfeiertag aber nicht die 30-jährige Madeleine mit ihrem Bräutigam, sondern die kleine Prinzessin Estelle, das erste Kind von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel.

Mit keckem Schleifchen im Haar und Teddybär auf dem Arm bezauberte Estelle auf dem Balkon des Stockholmer Schlosses die Schaulustigen. Dort sollen am Samstag die Kirchenglocken zur Trauung von Estelles Tante Madeleine läuten. "Der Nationalfeiertag ist ein voller Arbeitstag für die Königsfamilie", sagte Hofsprecher Bertil Ternert der Zeitung "Aftonbladet".

Die Hochzeitsfeiern beginnen am Freitagabend mit einem Galadiner im Stockholmer Grand Hotel. O'Neill bekommt nach dem Jawort in der Schlosskirche weder einen Prinzentitel noch die schwedische Staatsbürgerschaft. Das Paar will weiter in New York wohnen.