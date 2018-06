Köln (SID) - Am zweiten Tag der U21-Europameisterschaft in Israel greift auch die deutsche Mannschaft ins Geschehen ein. In einem Klassiker trifft das Team von Trainer Rainer Adrion auf die Niederlande. Anstoß in Petach Tikva ist um 20.30 Uhr MESZ.

In den Play-offs der BBL fällt die Entscheidung in den beiden Halbfinal-Duellen. Sowohl zwischen Oldenburg und Ulm (20.00 Uhr) als auch zwischen Bamberg und München (20.30 Uhr) steht es nach vier Spielen 2:2, die Sieger des fünften Spiels spielen um den Titel.

Bei den French Open in Paris geht es bei den Damen um den Einzug ins Finale. Zunächst spielt die Weißrussin Wiktoria Asarenka in der Vorschlussrunde ab 15 Uhr gegen Maria Scharapowa aus Russland, im Anschluss stehen sich Serena Williams aus den USA und die Italienerin Sara Errani gegenüber.