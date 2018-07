Jerusalem (AFP) Syrische Rebellen haben laut einem Medienbericht einen Grenzübergang auf den Golanhöhen erobert. Der Kontrollposten Kuneitra an der Waffenstillstandslinie zwischen Israel und Syrien sei in die Hände der Aufständischen gefallen, berichtete der israelische Militärrundfunk am Donnerstag unter Berufung auf die Armee. Ein Militärsprecher wollte auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP den Bericht nicht kommentieren.

