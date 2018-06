Washington (dpa) - In den USA ist die Arbeitslosenquote im Mai überraschend gestiegen.

Sie legte im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten erwartet, dass die Quote auf 7,5 Prozent verharrt - dem tiefsten Stand seit Ende 2008.

Andererseits schuf die US-Wirtschaft im Mai mehr neue Arbeitsplätze als erwartet. Die Beschäftigtenzahl außerhalb der Landwirtschaft stieg nach weiteren Angaben des Arbeitsministeriums zum Vormonat um 175 000 Stellen.

Bankvolkswirte hatten mit einem Zuwachs um 163 000 Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Zuwachs in den beiden Vormonaten März und April um insgesamt 12 000 Stellen nach unten korrigiert.