Peking (AFP) Mehr als neun Millionen Schüler sind in China am Freitag zum ersten Tag der Examensarbeiten für die Universitätszulassung angetreten. Dabei gingen die Vorkehrungen der Behörden im Kampf gegen das Schummeln bis hin zu einem Verbot metallener BH-Verschlüsse. In der nordöstlichen Provinz Jilin war das Tragen von Kleidung mit Metallteilen verboten. Die Behörden ließen an den Prüfungszentren Metalldetektoren installieren, um "drahtlose Schummel-Geräte" aufzuspüren, wie die Zeitung "Global Times" berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.