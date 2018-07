Magdeburg (AFP) Das Elbehochwasser in Magdeburg hat am Freitag die Sieben-Meter-Marke überschritten und damit einen historischen Höchststand erreicht. Der Pegel lag am Morgen bei 7,03 Meter und damit deutlich über der Jahrhundertflut von 2002, als der Elbepegel in Magdeburg auf 6,80 Meter stieg, wie eine Sprecherin der Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt in Magdeburg sagte. Das Wasser steigt noch weiter an. Mit dem Höchststand wurde am Wochenende gerechnet. Nach Angaben der Behörden könnte der Pegel bis Sonntag auf 7,20 Meter steigen.

