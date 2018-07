Mühlberg (AFP) Im brandenburgischen Mühlberg wird am Freitag der Höchststand des Elbehochwassers erwartet. Am Morgen stand der Pegel mit 9,89 Metern knapp zehn Zentimeter unter der Marke des Hochwassers von 2002, wie das Landesinnenministerium in Potsdam mitteilte. Der Krisenstab des Landkreises Elbe-Elster geht demnach davon aus, dass die Deiche bis zu einem Pegelstand von zehn Metern sicher sind.

