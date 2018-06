Berlin (AFP) Die Protestwelle der vergangenen Tage in der Türkei hat bei Deutschlands Reiseveranstaltern bislang nicht zu rückläufigen Buchungszahlen geführt. "Wir verzeichnen weder eine größere Zahl an Stornierungen noch Rückgänge bei Buchungen", sagte ein Sprecher des Deutschen Reiseverbandes (DRV) am Freitag in Berlin. Das Sommergeschäft laufe "auf vollen Touren" und nur ein kleiner Teil der Türkei-Urlauber buche Reisen in große Städte, wo es in den vergangenen Tagen zu Massendemonstrationen gekommen sei.

