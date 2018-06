Stuttgart (AFP) Immer mehr Radfahrer lassen sich von einem kleinen Motor helfen: Die Zahl der Elektroräder auf Deutschlands Straßen liegt bereits bei 1,3 Millionen, berichtete der Auto Club Europa (ACE) in Stuttgart am Freitag. In den vergangenen drei Jahren seien mehr als 900.000 der sogenannten Pedelecs verkauft worden, allein im vergangenen Jahr seien 380.000 Räder dazugekommen. "Kein anderes Verkehrsmittel kann heute derartige Zuwachsraten vorweisen", erklärte der ACE.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.