Berlin (AFP) Vor einer Sondersitzung der Unionsbundestagsfraktion zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Ausweitung des Ehegattensplittings auf homosexuelle Lebenspartnerschaften hat der CDU-Abgeordnete Jens Spahn eine zügige Umsetzung der Entscheidung gefordert. Er wolle, "dass Union und FDP gemeinsam das noch in den nächsten zwei Wochen beschließen", sagte Spahn am Freitag in der ARD. Zugleich warnte er davor, "wieder auf eine Zwangsvollstreckung" zu warten "wie bei der Grunderwerbsteuer, die uns vor einigen Wochen ja angedroht worden ist vom Verfassungsgericht".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.