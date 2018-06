Stuttgart (AFP) - (AFP) Im Tarifstreit für den Einzelhandel sind am Freitag 1100 Beschäftigte in Baden-Württemberg in den Ausstand getreten. Bestreikt worden seien Läden großer Handelsketten wie Kaufland, Kaufhof, Real, Ikea, H&M und Esprit, teilte die Gewerkschaft Verdi in Stuttgart mit. Im Einzelhandel werden Tarifverhandlungen auf regionaler Ebene geführt. Im Südwesten hat es bisher zwei Verhandlungsrunden gegeben, bei denen es - wie in anderen Regionen auch - zu keiner Einigung zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite kam.

