Berlin (AFP) Nach jahrelanger Weigerung drückt die Unionsfraktion bei der steuerlichen Gleichstellung von homosexuellen Lebenspartnern nun aufs Tempo. Die vom Bundesverfassungsgericht am Donnerstag geforderte Gleichbehandlung soll bis Juli Gesetz sein, wie CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) am Freitag nach einer Sondersitzung seiner Fraktion in Berlin ankündigte. Das volle Adoptionsrecht für Homo-Paare soll es aber nicht geben.

