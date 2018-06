Paris (AFP) Die französische Justiz hat ein formelles Ermittlungsverfahren gegen die Schweizer Großbank UBS eingeleitet. Der Bank wird "illegale Kundenwerbung" zur Last gelegt, wie am Freitag aus Justizkreisen in Paris verlautete. UBS-Mitarbeiter aus der Schweiz sollen den Ermittlern zufolge mit Einverständnis der Bank rechtswidrig versucht haben, wohlhabende Franzosen davon zu überzeugen, heimliche Konten in der Schweiz zu eröffnen. Die Finanzströme zwischen beiden Ländern sollen über eine doppelte Buchführung verschleiert worden sein.

