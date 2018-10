Tokio (AFP) Der frühere französische Regierungschef Pierre Mauroy ist tot. Der erste sozialistische Premierminister der Fünften Republik starb im Alter von 84 Jahren, wie Frankreichs Außenminister Laurent Fabius am Freitag am Rande eines Japan-Besuchs in Tokio mitteilte. "Ein Pfeiler des demokratischen Sozialismus ist von uns gegangen", sagte Fabius.

