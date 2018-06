Jakarta (SID) - Angeführt vom Champions-League-Sieger Arjen Robben hat die niederländische Fußball-Nationalmannschaft ein Testspiel in Jakarta gegen Indonesien 3:0 (0:0) gewonnen. Robben, der mit dem FC Bayern neben dem Sieg in der europäischen Königsklasse auch die Meisterschaft und den DFB-Pokal geholt hatte, wurde in der 14. Spielminute eingewechselt und markierte den Endstand (90.). Zuvor hatte Siem de Jong (57./67.) doppelt getroffen.