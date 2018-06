Köln (SID) - Der EM-Auftakt der deutschen U21-Junioren in Israel hat dem TV-Sender kabel eins eine gute Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 2,34 Millionen Zuschauer die 2:3-Niederlage gegen die Niederlande, in der Spitze sahen bis zu 3,35 Millionen Fußball-Fans zu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 9,6 Prozent.