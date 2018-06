Athen (AFP) In einem Vorort von Athen ist am Freitagmorgen eine Frau bei der Explosion einer Autobombe leicht verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen erfuhr, ging der Sprengsatz unter dem Wagen der Direktorin des Athener Korydallos-Gefängnisses hoch. Demnach wurden bei der Detonation in dem Vorort Dafni mehrere Gebäude beschädigt und eine Frau von Glassplittern verletzt.

