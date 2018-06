Jakarta (AFP) Ein indonesischer Fischer hat den Angriff eines riesigen Krokodils überlebt, wurde aber schwer verletzt. Der Mann namens Fandi sei auf der Insel Borneo dabei gewesen, sein kleines hölzernes Boot zu beladen, als das Reptil ihn angegriffen und ins Wasser gezogen habe, sagte ein örtlicher Behördenvertreter in der Provinz Central Kalimantan am Freitag. "Er hat mit dem Krokodil gekämpft, ihm mehrmals in die Augen geboxt und auf den Kopf getreten und das Tier so gezwungen, seinen Arm wieder loszulassen", berichtete der Behördenvertreter.

