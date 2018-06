Montréal (dpa) - Im Weltverbands-Verfahren um den umstrittenen Pirelli-Reifentest wehrt sich Mercedes gegen neue Vorwürfe.

Berichte, wonach Rennleiter Charlie Whiting dem deutschen Formel-1-Team keine schriftliche Erlaubnis für die Probefahrten gegeben habe, seien irrelevant, betonte der Rennstall am Freitag in Montréal. Der Internationale Automobilverband FIA habe den Test zugesagt, wenn alle anderen Teams auch eine solche Gelegenheit bekommen würden. Zugleich sagte ein Mercedes-Sprecher der Nachrichtenagentur dpa, es habe sich bei den Übungsrunden vom 15. bis 17. Mai in Barcelona um "einen privaten und keinen geheimen Test" gehandelt.

Meldungen, wonach die Mercedes-Stammpiloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton in Spanien mit schwarzen Helmen und nicht mit ihrem öffentlich bekannten Kopfschutz gefahren seien, bestätigte Mercedes indes. Dies sei geschehen, um die Fahrer "vor der Öffentlichkeit zu schützen". FIA-Chef Jean Todt hatte am Mittwochabend den Fall Mercedes/Pirelli zur Klärung an das Internationale Tribunal des Verbands weitergereicht. "Mercedes wird alles vor dem FIA-Tribunal offen und transparent erklären", sagte der Teamsprecher.

Auch vor dem Großen Preis von Kanada am Sonntag sorgt das Reizthema für kontroverse Debatten. Dreifach-Weltmeister Sebastian Vettel wirft Mercedes und Pirelli "illegales" Verhalten vor, hält sich aber mit Forderungen nach einer Bestrafung zurück. "Ich bin nicht der, der darüber entscheiden muss. Aber der Regelbruch ist eindeutig", sagte der Red-Bull-Pilot. Sauber-Kollege Nico Hülkenberg pflichtete bei: "Das Tribunal schaut sich das zurecht an."

Rosberg hofft indes, dass der dreitägige Reifentest keine negativen Folgen für ihn hat. "Mal sehen, wie es läuft", sagte der Mercedes-Pilot. "Ich erwarte, dass es okay ausgeht." Er habe eine derart heftige Diskussion ebenso wenig erwartet wie sein Team.

Die FIA gab inzwischen ein paar, allerdings sehr allgemeine, Informationen zum Verlauf der Verhandlung und zu möglichen Strafen. Der Präsident des zwölfköpfigen Internationalen Tribunals benennt eine Jury, die mindestens drei Mitglieder umfasst. Nach der Anhörung von Mercedes und Pirelli teilt der Vorsitzende dieser Kammer mit, wann die Entscheidung bekanntgegeben wird. Dies könnte noch vor dem britischen Grand Prix Ende Juni sein, aber auch eine Woche später rund um das Rennen auf dem Nürburgring.

Als mögliche Strafen nannte die FIA in Montréal Geldbußen, Sperren oder weitere Maßnahmen laut Artikel 153 des Internationalen Sportgesetzes. Dazu zählen beispielsweise Punktabzüge oder Verwarnungen. Rosberg rechnet aber nicht damit, dass ihm sein Sieg von Monte Carlo aberkannt werden könnte: "So weit ich weiß, hat das Monaco-Rennen damit nichts zu tun."

Selbst Vettel ist trotz aller Empörung gegen eine Bestrafung Rosbergs. "Es wäre absolut falsch, Nico den Sieg abzuerkennen", sagte der WM-Spitzenreiter aus Heppenheim. Ganz andere Töne schlug er bezüglich Pirelli und Mercedes an: "In den Regeln steht eindeutig, dass man während der Saison nicht mit dem aktuellen Auto testen darf. Mercedes hat das getan, das ist illegal."

Vettel versicherte, Tests in der Saison über drei Tage seien "eine große Hilfe". Im Winter sei die Testqualität nicht so gut. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle testen dürfen. Deshalb ist das unfair", klagte der 25 Jahre alte Hesse.

Hülkenberg sieht das ähnlich. "Der Test war sicher kein Nachteil", sagte er. Zudem sei es nicht realistisch, dass jedes Team so einen Test absolviere. Richten will der Sauber-Pilot aus Emmerich aber nicht: "Ein Urteil über eine Strafe überlass ich anderen."

Vor allem Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko forderte vehement Sanktionen. Ob und wie die FIA den deutschen Rennstall und den italienischen Reifenlieferanten wegen des dreitägigen Tests über insgesamt 1000 Kilometer mit den beiden Silberpfeil-Stammpiloten Rosberg und Lewis Hamilton bestrafen wird, ist indes offen.

Pirelli ist als alleiniger Reifen-Ausstatter in einer starken Position und Mercedes hat ebenfalls Druckmittel in der Hand. So droht der Daimler-Konzern mit einem Ausstieg aus der Königsklasse, sollte Formel-1-Boss Bernie Ecclestone in seiner Bestechungsaffäre mit dem ehemaligen BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky verurteilt werden. Zudem ist Mercedes als Motorenlieferant von Williams und Force India in der kommenden Saison in einer guten Position.

Möglicherweise will die FIA Mercedes in dem Machtspiel auch nur einbremsen. Bei der anstehenden Verhandlung geht es sicher nicht nur um Regelverstöße, zumal sich etliche Aussagen der Beteiligten teilweise widersprechen. Bei der Spionage-Affäre 2007 zeigte der Dachverband dem damaligen McLaren-Partner Mercedes mit der Rekordstrafe von 100 Millionen US-Dollar, wer am längeren Hebel sitzt.