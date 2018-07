Washington (dpa) - Der US-Geheimdienst greift laut Medienberichten in großem Stil Informationen von großen Internet-Diensten wie Google, Facebook, Microsoft, Apple oder Yahoo ab. Die Unternehmen selbst bestreiten, den Behörden einen direkten Zugang zu ihren Systemen zu gewähren. Der US-Gemeindienstkoordinator James Clapper sprach zwar von "zahlreichen Ungenauigkeiten" in den entsprechenden Zeitungsberichten, dementierte aber nicht das Sammeln von Informationen an sich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.