Balve (SID) - Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hat den Startverzicht der deutschen Springreiter beim Nationenpreis in St. Gallen trotz der weitreichenden Folgen voll und ganz unterstützt. "Diese Entscheidung war absolut richtig", sagte FN-Sportchef Dennis Peiler am Rande der Reit-DM in Balve: "Wir haben im Sinne des Tierschutzes gehandelt und würden es immer wieder so tun. Otto Becker hat das richtige Gespür bewiesen."

Wegen des Dauerregens und der schlechten Platzverhältnisse hatte das deutsche Team am vergangenen Wochenende auf einen Start in der Schweiz verzichtet. Man wollte die Gesundheit der Vierbeiner nicht gefährden, hieß es.

Das Regelwerk sieht jedoch schmerzhafte Konsequenzen vor. Die Equipe erhält für die Gesamtwertung im Nationenpreis keine Punkte mehr. Das betrifft neben dem CHIO in Aachen auch die Springen von Rotterdam und Hickstead. Zudem darf man nicht beim mit 1,5 Millionen Euro dotierten Finalspringen in Barcelona Ende September starten und muss womöglich aus der ersten Liga absteigen.

Noch hofft die FN auf ein Einlenken des Weltverbandes FEI. "Wir suchen den sachlichen Austausch", sagte Peiler. In der kommenden Woche wird mit einem Urteil gerechnet. Ein Abstieg aus der ersten Liga mit den acht Top-Nationen wäre für das deutsche Team ein schwerer Schlag. "Das würde unsere Pläne für das kommende Jahr mit den Weltreiterspielen als Höhepunkt beeinträchtigen", sagte Becker.

Die deutsche Mannschaft hatte am vergangenen Wochenende in St. Gallen lange mit der FEI diskutiert und vergeblich die Streichung von zumindest eines Umlaufs gefordert, ehe man den Startverzicht durchzog. Auch die niederländische Mannschaft wollte zunächst nicht starten, entschied sich dann aber um. "Am Ende wurde ja dann doch der zweite Umlauf gestrichen. Das zeigt uns doch, dass wir mit unserer Einschätzung richtig lagen", meinte Becker.

Nicht nur beim Bundestrainer rief der Trubel in der Schweiz böse Erinnerungen wach. "Wir haben da mit St. Gallen so unsere Erfahrungen", sagte Becker. Im Jahr 1987 musste Paul Schockemöhle gegen seinen Willen auf dem durchtränkten Boden von St. Gallen starten. Dabei zog sich sein legendäres Pferd Deister eine schwere Sehnenverletzung zu - der Anfang vom Ende der Karriere des Ausnahmepferdes. Mit Deister war Schockemöhle zuvor dreimal Europameister geworden.