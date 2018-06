Dresden (SID) - Der achtmalige Europameister Patrick Hausding hat bei der DM der Wasserspringer in Dresden mit einer Glanzleistung seinen 26. deutschen Meistertitel gewonnen. Der Berliner siegte am Freitag vom 3-m-Brett mit 525,70 Punkten überlegen vor dem Leipziger Stephan Feck (437,25). Der 24-Jährige holte damit 20 Zähler mehr als bei seinem vierten Platz bei den Olympischen Spielen in London.

Hausding hatte zum Auftakt der Wettkämpfe auf seinen Start im Turm-Synchronspringen verzichten müssen, weil sein Partner Sascha Klein (Riesa) wegen einer schwerden Gehörgangsentzündung passen musste. Den Titel im Turmspringen holte sich die Berlinerin Julia Stolle, die sich mit 337,00 Punkten knapp vor ihren Klubkolleginnen Kieu Duong (334,80) und Maria Kurjo (325,20) durchsetzte.

Die deutschen Meisterschaften dienen als Qualifikation für die Heim-EM in Rostock (18. bis 23. Juni) sowie für die WM in Barcelona (19. Juli bis 28. Juli).