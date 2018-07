Istanbul (AFP) Nach den tagelangen regierungskritischen Protesten in der Türkei sind tausende Anhänger von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan zum Flughafen von Istanbul geströmt, um dem Ministerpräsidenten nach seiner Rückkehr von einer Auslandsreise ihre Unterstützung zu demonstrieren. Mehr als 3000 Anhänger von Erdogans islamischer AKP-Partei schwenkten am Donnerstagabend am Atatürk-Flughafen türkische Flaggen und skandierten Parolen wie "Wir würden für Dich sterben, Erdogan!" oder "Der große Meister kommt.".

