Kabul (AFP) Bei einem mutmaßlichen "Insider-Angriff" im Osten Afghanistans sind am Samstag drei NATO-Soldaten getötet worden. Der Angreifer habe eine Uniform der afghanischen Sicherheitskräfte getragen, sagte ein Sprecher der Militärallianz der Nachrichtenagentur AFP und nährte damit den Verdacht, dass es sich bei ihm um einen in die Streitkräfte eingeschleusten Aufständischen handelte. Im Westen des Landes wurden bei einem Anschlag ein italienischer Soldat getötet und mindestens drei weitere leicht verletzt, wie der Generalstab in Rom bestätigte.

