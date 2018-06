Bad Hersfeld (AFP) Die SPD in Hessen zieht mit Thorsten Schäfer-Gümbel an der Spitze in die Landtagswahl im September. Der 43 Jahre alte Schäfer-Gümbel erhielt nach SPD-Angaben am Samstag beim Landesparteitag in Bad Hersfeld 97,8 Prozent der Stimmen. In Hessen wird zeitgleich mit der Bundestagswahl am 22. September ein neuer Landtag gewählt. Derzeit regiert in Wiesbaden eine schwarz-gelbe Koalition unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

