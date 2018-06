Frankfurt/Main (AFP) Eine Woche nach dem umstrittenen Polizeieinsatz bei den Blockupy-Protesten in Frankfurt haben am Samstag tausende Menschen friedlich in der Mainmetropole demonstriert. Der Protestzug folgte dabei nach Angaben von Teilnehmern und Polizei genau der Route, die bereits vor einer Woche vorgesehen war. Die Polizei hatte am vergangenen Samstag den Zug aber gestoppt und Aktivisten der kapitalismuskritischen Blockupy-Bewegung stundenlang eingekesselt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.