Kabul (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat die Lage Afghanistans bei einem unangekündigten Besuch in Kabul wenig optimistisch eingeschätzt. "Man muss leider auch mit weiteren Rückschlägen rechnen", sagte er am Samstag nach einem Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten Hamid Karsai. "Die Lage in Afghanistan ist unverändert sehr schwierig", fügte Westerwelle hinzu, dessen Überraschungsbesuch durch den Tod von vier NATO-Soldaten überschattet wurde.

