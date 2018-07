Islamabad (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat der neuen pakistanischen Regierung Unterstützung bei der Belebung der maroden Wirtschaft des Landes zugesagt. Westerwelle und Pakistans Premierminister Nawaz Sharif vereinbarten am Samstag bei einem Treffen in Islamabad die baldige Vorbereitung einer Investorenkonferenz für Pakistan in Deutschland, wie aus deutschen Delegationskreisen verlautete. Zudem soll eine neu zu gründende deutsch-pakistanische Handelskammer den Warenaustausch fördern.

