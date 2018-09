Islamabad (AFP) Nach seinen Gesprächen mit der afghanischen Regierung ist Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) am Samstag zu einem Besuch im Nachbarland Pakistan eingetroffen. In der Hauptstadt Islamabad will Westerwelle als erster ausländischer Außenminister mit dem neuen pakistanischen Premierminister Nawaz Sharif zusammenkommen, der sein Amt erst am Mittwoch angetreten hatte. Westerwelle will nach Angaben aus seinem Ministerium den politischen Neuanfang in Islamabad nutzen, um Pakistan und Afghanistan zu einer engeren Zusammenarbeit zu bewegen.

