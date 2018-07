Petach Tikva (SID) - Der zweimalige Champion England ist bereits in der Vorrunde der U21-Europameisterschaft der Fußballer in Israel ausgeschieden. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Italien verloren die Three Lions am Samstag in Petach Tikwa gegen Norwegen 1:3 (0:2) und haben keine Chance mehr, das Halbfinale zu erreichen. Semb Berge (15.), Jo Inge Berget (34.) und Magnus Eikrem (52.) trafen für die Skandinavier, die immer mehr zum Geheimtipp des Turniers werden. Für England traf Craig Dawson (57./Foulelfmeter).

Norwegen, das zum Auftakt gegen Gastgeber Israel 2:2 gespielt hatte, geriet schnell unter Druck. Der Braunschweiger Omar Elabdellaoui leitete dann mit seinem Fernschuss die heiße Phase für Norwegen ein (9.). Berge und Berget sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Kurz nach der Pause sorgte Eikrem für die Vorentscheidung, Dawson konnte nur noch verkürzen.