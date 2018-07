Köln (SID) - Zwei Tage vor dem offiziellen Trainingsstart steht Fußball-Zweitligist 1. FC Köln nach wie vor ohne Trainer da. Nach Informationen des Express konnte im Ringen um Wunschkandidat Peter Stöger mit dessen Arbeitgeber Austria Wien in Gesprächen am Freitag und Samstag in der österreichischen Hauptstadt keine Einigkeit erzielt werden. Stöger drängt indes vehement auf einen Wechsel zum rheinischen Traditionsverein: "Ich will zum FC. Die Zeit drängt, am Montag ist Trainingsauftakt in Köln", sagte der 47-Jährige bei Sport1.

Die Kölner Delegation mit FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle an der Spitze war zuvor am Samstagnachmittag unverrichteter Dinge aus Wien abgereist. "Wir konnten keine Einigung erzielen", bestätigt Wehrle dem Express. Austria-Finanzvorstand Markus Kraetschmer machte deutlich: "Die Gespräche sind endgültig abgebrochen und beendet."

Stöger hofft allerdings weiter auf eine Einigung: "Wir werden versuchen, das jetzt übers Telefon zu klären. Da ich die Entscheidung nicht treffen kann, ist es schwierig", sagte der Wiener Meistercoach, der die Aufgabe beim finanziell angeschlagenen FC als "interessant" bezeichnete.

Auch beim dreimaligen deutschen Meister will man sich noch nicht geschlagen geben: "Es gibt ja auch Fax und Telefon. Aber wir liegen noch sehr weit auseinander. Da muss mehr von Köln kommen", fügte Kraetschmer hinzu. Zudem hatte Meistertrainer Stöger in diversen Interviews und auch in Gesprächen mit seinem Arbeitgeber betont, dass er seinen bis 2014 datierten Vertrag bei den Veilchen auflösen und nach Deutschland wechseln wolle.

Wahrscheinlich ist, dass beide Parteien am Sonntag weitere Gespräche führen, zumal die Zeit für die Rheinländer immer knapper wird. Am Montag startet die Vorbereitung auf die am 19. Juli beginnende Saison.

Nach dem vorzeitigen Abschied von Trainer Holger Stanislawski hatten die FC-Verantwortlichen bislang kein Glück bei der Suche nach einem Nachfolger. So handelte sich der Traditionsklub von Salzburg-Trainer Roger Schmidt, dem zum Erzrivalen Fortuna Düsseldorf gewechselten Mike Büskens, Marco Kurz und angeblich auch vom früheren FC-Coach und heutigem österreichischen Teamchef Marcel Koller Körbe ein. Kosta Runjaic vom MSV Duisburg, der ebenfalls zur Debatte stand, konnte die FC-Verantworlichen nicht überzeugen.