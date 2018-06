Prag (dpa) – Trotz des Rückschlags in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 fährt Italien optimistisch zum Confederations Cup nach Brasilien (15. bis 30. Juni).

"Ich mache mir keine Sorgen", sagte Nationaltrainer Cesare Prandelli nach dem enttäuschenden 0:0 des Vize-Europameisters am Freitag gegen Tschechien in Prag. "Wir waren nicht brillant, haben aber Charakter gezeigt", meinte der Nationalcoach.

Vor allem ihrem Torwart Gianluigi Buffon hatten es die Azzurri zu verdanken, dass sie weiter auf WM-Kurs blieben. Der Kapitän rettete zumindest den einen Punkt. Mit 14 Zählern führt Italien die Gruppe B klar vor Bulgarien (10) und Tschechien (9) an.

Mario Balotelli hatte die Squadra Azzurra mit seinem Platzverweis in der 72. Minute in Bedrängnis gebracht. Nachdem er selbst viele Fouls hatte einstecken müssen, trat der Milan-Star zurück und sah schließlich die Gelb-Rote Karte. "Ich habe nichts gemacht", beschwerte sich der aufgebrachte Balotelli, der auf dem Weg in Kabine gegen eine Wand trat. "Mario muss lernen, sich unter Kontrolle zu halten", kritisierte Prandelli nach dem Spiel seinen exzentrischen Star. Kapitän Buffon nahm den 22 Jahre alten Hitzkopf in Schutz: "Zwei Gelbe Karten stellen seine Entwicklung nicht in Frage."